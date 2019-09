Conte e Di Maio al vertice Onu a New York: “Italia sia leader sul Green New Deal”

Oggi si terrà il vertice per il clima a Palazzo di Vetro a New York, con Conte e Di Maio che saranno presenti a rappresentare l’Italia. Assente invece Donald Trump, come aveva annunciato nella giornata di ieri, mentre parlerà domani all’Assemblea generale dell’Onu. Conte e Di Maio ribadiranno il ruolo centrale dell’Italia sul Green New Deal, come scritto anche nel programma di Governo.

“Questo non significa nuove tasse per le nostre aziende per avere risorse verdi, ma creare incentivi per una nuova industria più sostenibile”, ha detto il premier Conte, mentre Di Maio ha confermato la sua fiducia a Conte sugli investimenti verdi: “È importante che non si creino degli shock, ci sono dei processi di transizione da mettere in moto”, questa la posizione del ministro degli Esteri.

“Bisogna dare tempo alle persone di potersi convertire”, ha detto Di Maio, smentendo in parte la tassa sulle merendine, che per il momento è in stand-by e su cui il Governo dovrà ragionare, come ha spiegato anche Conte. “L’obiettivo è abbassare e non aumentare le tasse, poi c’è la questione del progetto per disincentivare le fonti dannose a livello alimentare, ma non per fare cassa”, ha detto Conte.