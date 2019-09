Fioramonti: “Giustificare le assenze degli studenti per il clima”

Il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ha inviato una circolare alle scuole, per invitare a non contare come assenza ingiustificata quella per le manifestazioni del clima. Chi andrà alle manifestazioni per il clima, per le battaglie sul cambiamento climatico, sarà considerato giustificato, senza necessità di firma dei genitori. Questo il provvedimento del ministro, che ha colto di sorpresa un po’ tutti, anche il ministero dell’Ambiente.

“Era stato richiesto da molte parte sociali, da associazioni attente alle tematiche ambientali e per questo ho dato mandato per inviare una circolare alle scuole sulle assenze degli studenti”, queste le parole pubblicate del ministro, che ha comunque ribadito l’autonomia delle scuole.

La settimana citata dal ministro è quella dal 20 al 27 settembre, in teoria questa circolare dovrebbe valere solamente per il prossimo venerdì, che come di consueto vedrà migliaia di studenti in piazza per il Fridays for Future. “L’importanza di questa manifestazione è chiara, a partire dalla richiesta di un cambiamento rapido dei modelli socio-economici attualmente in vigore.”.