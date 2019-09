Istat, la pressione fiscale è diminuita dal 2018. Stima deficit al 2,2%

L’Istat ha rilasciato un nuovo rapporto sugli andamenti economici degli ultimi mesi, notando come dal 2018 la pressione fiscale sia diminuita dal 42,1% al 41,8%, in miglioramento rispetto alle stime di aprile. Aumento della stima del deficit per il 2019, dal 2,1% precedente al 2,2% di oggi, che riduce i margini di manovra per il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che dovrà far quadrare i conti nella prossima bozza del Def attesa per fine mese.

Cresce il Prodotto interno lordo

Il volume del Prodotto interno lordo nel 2018 è cresciuto dello 0,8%, arrivando a 1.765.421 milioni di euro, con un aumento netto di 8.439 milioni di euro rispetto alla stima di aprile. La revisione rispetto ad aprile è in ribasso di 0,1 punti percentuali, dopo alcune correzioni effettuate.

Aumentano gli investimenti fissi lordi

Nel 2018 sono aumentati gli investimenti fissi lordi del 3,2% in volume, mentre i consumi finali sono aumentati dello 0,7% e le esportazioni dell’1,8%. Aumento anche per le importazioni del 3%. Il valore aggiunto stimato, nel settore agricoltura e pesca è aumentato dello 0,7%, del 2% nell’industria e nel 2,4% nel settore delle costruzioni.

Andamento PIL dal 2004

L’Istat ha pubblicato anche l’andamento del Pil italiano dal 2004, mostrando come ci sia stato un crollo nel 2009 a seguito della crisi economica che ha colpito prima gli Stati Uniti con il fallimento di Lehman Brothers e poi si è espansa in tutta Europa. La ripresa è avvenuta dal 2014, con un andamento positivo in tutti gli anni successivi.

Dopo una ripresa nel 2010, negli anni successivi c’è stato un nuovo crollo nel 2012, quando in Italia c’era il Governo Monti, con lo spread ad alti livelli. La ripresa maggiore si è avuta nel 2017, quando si è sfiorato il 2% di crescita, con miglioramento di tutti gli indicatori economici, compresa la disoccupazione.