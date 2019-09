Ocean Viking verso Messina per lo sbarco

È stato accordato lo sbarco a Messina per gli oltre 100 migranti sulla Ocean Viking, dopo alcuni giorni in mare il Viminale ha indicato un porto sicuro alla nave, con Malta che ha rifiutato la possibilità di far entrare la nave nelle sue acque territoriali. La questione delle Ong dovrà essere discussa nelle prossime ore nel vertice a Malta, a La Valletta, dove si incontreranno i ministri dell’Interno dei maggiori paesi europei, per discutere di come risolvere la questione e di come “incentivare” anche gli altri Stati ad accogliere.

Nei giorni scorsi si era parlato di una “penalizzazione” economica per i paesi europei che rifiutavano la redistribuzione, un modo per dare anche più fondi ai paesi che si fanno carico dei migranti.

La Ocean Viking aveva soccorso ad inizio della scorsa settimana alcuni migranti al largo della Libia e poi aveva fatto richiesta a Malta di un porto sicuro. Malta aveva negato questa possibilità, facendo entrare in stallo la situazione. Ora sembra che la nave potrà sbarcare a Messina senza problemi, poi avverrà la redistribuzione.