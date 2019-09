Regionali, il centrodestra pronto ad andare unito. Salvini: “Non corro da solo”

Il centrodestra è pronto ad andare unito alle Regionali in Umbria, con la conferma che arriva direttamente da Matteo Salvini, dopo l’annuncio di PD e M5S che hanno trovato l’accordo per un candidato unico, nel nome di Vincenzo Bianconi. Il centrodestra unito tornerà alle Regionali, come auspicava Silvio Berlusconi, con i recenti incontri avuti con Salvini, proprio per cercare di tornare alla vecchia alleanza, mentre il leader della Lega puntava ad andare da solo con Fratelli d’Italia.

Salvini: “Non corro da solo”

Intervenuto ai microfoni della radio RTL 102.5, Matteo Salvini ha confermato l’apertura alla coalizione di centrodestra con Forza Italia: “C’è una squadra, preferisco il gioco di squadra, servono undici giocatori per vincere la partita”, ha spiegato il leader del Carroccio.

Salvini ha aggiunto che non ci saranno solamente Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma che la coalizione sarà aperta alle liste civiche, per ampliare l’offerta elettorale. “Governiamo importanti Regioni insieme, quindi l’obiettivo è includere”, ha concluso Salvini.