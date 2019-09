Thomas Cook ha dichiarato bancarotta, saltato l’accordo per il salvataggio

La storica compagnia aerea Thomas Cook ha dichiarato il fallimento, dopo 178 anni di storia. Nella notte si sono arenate le trattative con i creditori e per questo la compagnia ha dovuto dichiarare bancarotta con una nota ufficiale, per annullare tutti i voli futuri. I posti di lavoro a rischio sono 22mila, di cui 9mila in Gran Bretagna.

Uno dei problemi sarà riportare a casa circa mezzo milione di viaggiatori, con circa 150mila cittadini britannici che avevano un volo di ritorno con la compagnia.

Il costo stimato per i voli di ritorno: 600 milioni

Per riportare a casa tutti i viaggiatori che avevano prenotato un volo si stima una perdita di 600 milioni di sterline. Il premier britannico Boris Johnson ha attaccatto la compagni aerea: “I dirigenti forse non erano incentivati a risolvere i problemi, il nostro pensiero va ai viaggiatori della compagnia. Faremo il massimo per riportare a casa chi aveva già acquistato il biglietto”, ha detto Boris Johnson.