Truffe all’Inps, finti invalidi riscuotevano assegno. Un cieco giocava a carte

Diverse truffe all’Inps effettuate nella provincia di Potenza, smascherate dalla polizia che ha effettuato delle indagini, registrando un cieco che giocava a carte, una persona depressa che lavorava come cantante ed un falso invalido che si presentava in sedia a rotelle e poi a casa “zappava” il suo terreno. Questi sono i casi resi pubblici dalle autorità, in merito ad un’operazione contro le truffe all’istituto di Previdenza, per alcune centinaia di migliaia di euro.

L’operazione portata avanti dalla Squadra mobile di Potenza è stata denominata “Il Canto delle Sirene” ed è stata coordinata dalla Procura del capoluogo lucano.

In esecuzione diversi provvedimenti della #squadramobile di Potenza nei riguardi di un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffa ai danni dell'Inps per indebita percezione di pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento

In totale si parla di sei persone coinvolte nell’inchiesta, tra cui medici ed avvocati, che facevano parte di un’associazione a delinquere, secondo la Procura, finalizzata alla truffa ai danni dell’Inps. Le persone finte invalide ricevevano l’assegno di invalidità o di pensione direttamente dall’Inps.