Trump, proposta di impeachment dai democratici per la vicenda Biden

Il presidente degli Stati Uniti potrebbe rischiare la richiesta di impeachment dai democratici per il caso ucraino uscito nei giorni scorsi, che vede coinvolto Donald Trump nel tentativo di mettere in scena un’indigine sul figlio di Joe Biden, suo probabile sfidante alle presidenziali 2020. Il figlio di Biden, Hunter, gestisce un’organizzazione non governativa in Ucraina ed il presidente Trump avrebbe chiesto al presidente ucraino Zelensky di aprire un’indagine su di lui. A riverlarlo era stato il Wall Street Journal alla fine della scorsa settimana.

Ora i democratici valutano l’idea di poter chiedere l’impeachment per questa vicenda, a causa dell’interferenza di un paese straniero nelle presidenziali 2020. Per ora l’ipotesi è stata scartata dalla presidente del Congresso, la dem Nancy Pelosi.

Trump ha già fatto sapere che la telefonata avuta con il presidente Zelensky è stata priva di contenuti non appropriati e starebbe valutando se pubblicare la trascrizione della stessa, come chiesto da Biden e dai democratici.