Consulta, oggi la decisione su Cappato ed il fine vita

Oggi è attesa la sentenza della Corte costituzionale sulla punibilità del suicidio assistito, che deve esprimersi sul caso di Marco Cappato, esponente radicale che aiutò Dj Fabo a raggiungere la Svizzera, dove presso un’azienda del fine vita effettuò l’eutanasia. Marco Cappato è in Aula, insieme a Mina Welby e Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo. L’udienza riguarda la legittimità sull’articolo 580 del codice penale, che punisce il suicidio assistito con pene comprese tra i 5 ed i 12 anni.

“Oggi si parla della libertà di molti, di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e dei diritti delle persone che soffrono”, queste le parole in Aula di Marco Cappato. Il fatto di non aver legiferato sull’argomento, dopo i 12 mesi di tempo concessi dalla Consulta, mettono il Parlamento in una scomoda situazione.

“È una sconfitta di una certa politica, perché i leader di partito prima di decidere devono mettersi d’accordo, invece di andare in Parlamento per farlo”, ha concluso Cappato. Nei giorni scorsi aveva criticato le interferenze istituzionali della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, per la chiamata alla Consulta. Anche il Quirinale era intervenuto in merito.