Corte Suprema britannica: “Illegale la chiusura del Parlamento imposta da Johnson”

Una notizia che rischia di cambiare gli equilibri nel Regno Unito, era attesa nella giornata di oggi la sentenza della Corte Suprema britannica, che si doveva esprimere in merito alla chiusura del Parlamento del premier Boris Johnson fino a metà ottobre. La decisione del primo ministro è stata definita “illegale” dalla Corte Suprema, che ha invitato le Camere a riunirsi “il prima possibile”.

La Corte Suprema ha ritenuto “nulla” la proroga chiesta di Boris Johnson della chiusura estiva del Parlamento e per questo chiede che ora si riaprano le due Camere, cosa che Boris Johnson voleva evitare, non avendo più la maggioranza parlamentare, come dimostrato nelle scorse settimane dalle opposizioni, con il decisivo passaggio di alcuni esponenti di spicco del partito conservatore nei LibDem.

Tutte le mozioni che sono state accantonate, spiega la Corte, saranno fin da subito riprese dalla Camera dei Comuni. Inoltre la Regina non terrà il discorso previsto il 14 ottobre.

– "each House to meet as soon as possible" — Open Europe (@OpenEurope) September 24, 2019

12.00 – John Bercow: “La Camera dei Comuni si riunirà senza ritardi”

Lo speaker dimissionario della Camera dei Comuni, John Bercow, in carica ancora fino al giorno della Brexit, ha comunicato la riapertura del Parlamento, da effettuarsi “senza rinvii”: “Ho preso atto della decisione della Corte Suprema sulla proroga della chiusura delle Camere, che rigetta la decisione presa nelle scorse settimane. È stato sottolineato il diritto ed il dovere del Parlamento di riunirsi nuovamente in questi tempi di crisi, per questo richiamo senza rinvii la Camera dei Comuni. Ora consulterò i leader dei vari partiti in maniera urgente”.