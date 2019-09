Draghi: “Eurozona rallenta più del previsto”. Ancora non chiaro il suo futuro dopo la BCE

Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha tenuto la sua ultima audizione alla Commissione affari economici del Parlamento, spiegando i rischi attuali dell’Eurozona e non chiarendo quale sarà il suo futuro. Il passaggio di consegne con Christine Lagarde avverrà a novembre, dopo la votazione positiva del Parlamento sull’ex presidente del FMI. Mario Draghi ha spiegato che non sa cosa farà dal primo novembre: “Non so cosa farò”.

Il rallentamento economico dell’Eurozona

Uno dei problemi attuali è il rischio recessione per alcuni paesi dell’Eurozona, come la Germania, che dovrà riprendersi dopo alcuni trimestri molto negativi dal punto di vista industriale. “In questa ultima audizione davanti alla Commissione, la zona euro è rallentata in maniera significativa, più delle previsioni. Il Pil è stimato ad una crescita dell’1,1%, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto alle stime di dicembre e per il 2020 si stima una crescita dell’1,2%, anche qui in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a dicember”.

Il problema del debito pubblico

Mario Draghi pone l’attenzione sul debito pubblico, differente tra i 28 Stati membri dell’UE, invitando chi ha spazio di bilancio ad investire “in modo rapido e tempestivo”, mentre chi ha un alto debito pubblico, come l’Italia, è invitato a effettuare “politiche prudenti”. L’obiettivo per Draghi è trovare una strategia economica comune, per completare la politica monetaria.