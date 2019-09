Forze dell’ordine, arrivano le assunzioni: 12mila entro il 2019

Le forze dell’ordine si apprestano a dare il via ad un cospicuo numero di assunzioni, alcune delle quali legate, e già previste, al turnover per le pensioni, mentre altre sono state aggiunte in maniera straordinaria per far fronte alla richiesta di molte Procure. In totale 10mila agenti andranno a rimpiazzare chi è uscito per i pensionamenti, mentre 1700 agenti saranno considerati “extra” rispetto ai piani precedenti ed entreranno a partire da ottobre, utilizzando alcuni fondi messi in manovra di bilancio lo scorso anno.

L’annuncio arriva direttamente dal premier Conte, che ha definito la “sicurezza” una priorità del Governo. Ora si aspetta il via libera della Corte dei Conti, come ha specificato la ministra della Pubblica Amministrazione, Dadone, la quale ha spiegato l’iter per la validazione da parte dei magistrati, che è partito il 4 settembre, il giorno di approvazione del decreto.

Sbloccati 12mila posti nelle forze dell’ordine. Si tratta di nuove assunzioni per @_Carabinieri_, @poliziadistato, @GDF, @emergenzavvf e polizia penitenziaria. L’attenzione al settore e la sicurezza dei cittadini rimangono una priorità per il Governo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 23, 2019

12 mila nuovi agenti, oltre 4mila Carabinieri

Sono stati resi noti anche i numeri delle assunzioni: 4540 i nuovi assunti nell’Arma, 3134 nuovi agenti di Polizia, 1900 nuovi Finanzieri, 1426 nuovi agenti di polizia carceraria e 938 nuovi Vigili del fuoco. In totale si parla di un investimento di mezzo miliardo da parte dello Stato per far fronte alle nuove assunzioni.