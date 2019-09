Laura Boldrini entra nel PD: “Lo avevo deciso da tempo”

Un periodo di movimenti all’interno del Partito Democratico, dopo l’uscita di Renzi, che ha portato con sé alcuni parlamentari, sono entrate due donne, Beatrice Lorenzin, ex Civica Popolare e Laura Boldrini, ex SEL e Leu. Una scelta precisa della segreteria per riempire il vuoto lasciato da Renzi e contrastare la discesa nei sondaggi politici a favore di Italia Viva. Il PD ha perso alcuni punti nei primi giorni dall’annuncio del nuovo partito di Renzi, confermato da quasi tutti gli istituti sulle intenzioni di voto degli italiani.

Oggi entra Laura Boldrini, dopo aver partecipato, comunque, alla campagna elettorale per le elezioni europee, sempre con il PD. “Questa è una delle peggiori destre, per combatterla i piccoli partiti non bastano – ha detto Laura Boldrini – è una scelta che avevo fatto da tempo, vado col PD perché vuole riaprire un dialogo e riprendere la fiducia dei giovani”, ha spiegato l’ex presidente della Camera.

“Avevo votato PD alle Europee”

Una presa di posizione contro i piccoli partiti, dopo averne sempre fatto parte, dai tempi dell’elezione del 2013 con SEL, ma che oggi vede unirsi per battere il centrodestra a trazione salviniana. “Già alle europee avevo votato PD, con la crisi di governo siamo arrivati a questo punto. Non volevo far pensare che miravo a qualche incarico”, ha sottolineato spiegando i tempi della scelta. Laura Boldrini si è detta anche favorevole all’alleanza con il Movimento 5 Stelle, nonostante gli attacchi subito da Beppe Grillo.