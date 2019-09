Migranti, critiche da Salvini: “È una fregatura”. Conte: “Non essere geloso, accordo storico”

Un botta e risposta tra Salvini e Conte sul tema dell’accordo di Malta, con l’ex ministro dell’Interno che lo ha definito “fregatura”, per sottolineare il non risultato ottenuto da Luciana Lamorgese, sua sostituta al Viminale. Conte ha risposto a Salvini difendendo l’accordo stipulato, che dovrà essere ratificato l’8 ottobre in Lussemburgo quando si incontreranno tutti i ministri dell’Interno dell’Europa.

Salvini: “Gli unici contenti sono gli scafisti”

Il leader della Lega ha attaccato pesantemente il Governo sull’accordo: “Sembra una sola, una fregatura. Non so se il signor Conte se ne rende Conte, dice Salvini, che poi aggiunge: “In un anno ho ridotto gli sbarchi del 75%, ora sono tornati ad aumentare dopo pochi giorni di Governo PD-M5S. Malta è la solita promessa dell’Europa, zero fatti. Conte dovrebbe mostrare rispetto per chi ha governato con lui e lo ha tolto dall’anonimato”.

Conte: “Salvini non deve essere geloso”

Il premier Conte, attualmente a New York per l’Assemblea generale dell’Onu, ha voluto rispondere alle critiche di Salvini sulla questione della redistribuzione dei migranti. “Salvini non deve avere gelosia ed invidia: abbiamo firmato un accordo storico, che non era mai accaduto prima. Non bisogna guardare a chi lo ottiene ma al bene dell’Italia”, questa la risposta del presidente del Consiglio a Salvini.

Positivi i giudizi della maggioranza

Sia Renzi che Gentiloni usano parole positive per l’accordo di Malta, con il leader di Italia Viva che fa notare l’assenza di Salvini per 15 mesi dai tavoli europei, mentre Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, è intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital: “Salvini di sole se ne intende, va preso sul serio. Rimane comunque un primo passo, dal definirlo storico ci andrei cauto. Per la prima volta si parla di rotazione dei porti di sbarco, il prossimo passo dovrà essere il superamento del Trattato di Dublino”.