Milano, uccide la compagna e tenta suicidio

Un caso di femminicidio nella notte a Milano, a Pozzo d’Adda, dove un uomo ha ucciso la compagna di 26 anni ed ha cercato di togliersi la vita, dopo aver avvertito l’ex moglie, che ha dato l’allarme. Le forze dell’ordine hanno trovato il corpo della 26enne ivoriana nel suo appartamento in via Taviani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, era in casa con il compagno italiano di 46 anni quando è stata strangolata. Successivamente l’uomo ha tentato il suicidio infilandosi un coltello nel petto, è stato portato in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

L’allarme è stato lanciato dall’ex moglie dell’uomo, che alle 4.30 di notte ha chiamato i Carabinieri, dopo essere stata chiamata dall’ex marito, che le avrebbe confessato lo strangolamento.

Le forze dell’ordine erano già intervenute un anno fa, sempre a settembre, per un litigio. La vittima era stata adottata da genitori italiani ed aveva due figli da un matrimonio precedente, come anche l’uomo, separato con due figli dalla relazione precedente. La donna era disoccupata, dopo un periodo in cui aveva fatto la commessa, mentre l’uomo lavorava in una stamperia di Bergamo.