Monte Bianco, un ghiacciaio rischia di crollare sulle Grandes Jorasses

Allarme sul Monte Bianco, dove un ghiacciaio è stato segnalato a rischio crollo sulle Grandes Jorasses, sul versante italiano del massiccio della montagna. Secondo le prime stime si parla di 250 metri cubi a rischio. La segnalazione per il ghiacciaio Planpincieux è stata data dalla Regione Valle d’Aosta, che insieme ad altre associazioni ha rilevato un’anomalo spostamento delle rocce di circa 50-60 centimetri al giorno.

Evacuazione a Courmayeur

Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto l’evacuazione della zona residenziale, oltre alla chiusura della strada Val Ferret. È stato lo stesso sindaco a comunicare la velocità con la quale il ghiacciaio si stava muovendo da alcuni giorni: “Per motivi di sicurezza e viabilità, abbiamo dovuto adottare le misure che preveniscano un eventuale crollo. Tale avvenimento dimostra come la montagna sia soggetta al cambiamento climatico, si tratta, infatti, di un ghiacciaio sensibile alle elevate temperature”, ha riferito il sindaco.

Sempre in quella zona le associazione per la Montagna sicura stanno monitorando un altro ghiacciaio, il Whymper, anch’esso a rischio. Per questo ghiacciaio erano state prese contromisure all’inizio del mese, con la chiusura delle zone sottostanti.

WWF Italia: “I ghiacciai sotto i 3500 metri scompariranno”

A dare l’allarme sui cambiamenti climatici è il WWF Italia, che segnala come in 20-30 anni tutti i ghiacciai sotto i 3.500 metri saranno sciolti. Negli ultimi decenni i chilometri quadrati dei ghiacciai sono in costante diminuzione: dai 609 chilometri del 1989 agli attuali 368 chilometri quadrati.