Ocean Viking nel porto di Messina con 182 migranti

Come annunciato ieri, sta avvenendo lo sbarco nel porto di Messina della nave Ocean Viking, dell’Ong SOS Mediterranée, che ha a bordo 182 migranti. Con l’accordo firmato ieri a Malta, non ancora operativo, la maggioranza dei migranti potrebbe andare in altri paesi europei. All’interno della nave ci sarebbe un bambino di solo 8 giorni, soccorsi nei giorni scorsi nella zona Sar della Libia.

I pullman che prenderanno i migranti per l’accoglienza sono già sul Molo Norimberga, dove è stata organizzata l’operazione di soccorso. I migranti che sbarcheranno dalla Ocean Viking saranno portati all’hotspot di Bisconte, con il Viminale che ha comunicato l’accordo per la redistribuzione tra cinque paesi europei, avvenuto tramite la Commissione europea. Non dovrebbero rimanere in Italia, quindi, i migranti che stanno sbarcando in questo momento a Messina.

Critiche di Salvini: “Dopo soli 8 giorni Conte ha riaperto i porti”

“Gli sbarchi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno nello stesso periodo, in aumento per la prima volta in due anni. Solo il 10% verrà preso dall’Europa”, ha spiegato Salvini sui social network.