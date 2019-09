Offerta di lavoro rifiutata: il PD tenta di introdurre delle sanzioni sul Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è ora a regime, con oltre un milione di famiglie che prendono l’assegno mensile, ma da inizio mese è partita la fase due, che riguarda il settore lavorativo, con molti cittadini chiamati nei centri per l’impiego per trovare un lavoro. Con la fase due dovrebbe iniziare anche il procedimento per le offerte di lavoro, con la legge che parla di massimo tre rifiuti possibili, pena il ritiro della card del Reddito di cittadinanza.

Non tutti devono cercare lavoro

Non tutte le persone che percepiscono il Reddito di cittadinanza sono tenuti a presentarsi al centro per l’impiego per trovare lavoro. Solo un terzo dei beneficiari sarà a disposizione per trovare lavoro, ma, grazie alla legge approvata, potrà rifiutare per tre volte senza giustificato motivo l’offerta lavorativa. Chi rifiuta di sottoscrivere il Patto per il Lavoro, però, perde di fatto il diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza.

La proposta del PD: inasprire le sanzioni per i lavori in nero

Con il nuovo governo l’erogazione dell’assegno non è in discussione, già confermato dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha dato rassicurazioni sia sul Reddito di cittadinanza sia su Quota 100. Ma il Partito Democratico vorrebbe introdurre delle sanzioni per chi lavora in nero e prende il Reddito di cittadinanza, oltre che a delle misure per rendere più difficile rifiutare la prima proposta di lavoro.

Sul lavoro in nero i controlli Inps vanno migliorati, come ha spiegato Tito Boeri nei giorni scorsi su La7, l’istituto non possiede le capacità per effettuare controlli a priori sui richiedenti del Reddito. Quello che è emerso è che in Campania il rapporto tra domande e rifiuti è stato di un quinto, mentre in Lombardia di un terzo, con alcuni esponenti politici che hanno ipotizzato controlli meno severi al Sud Italia.