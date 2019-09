Olanda, vantaggi fiscali a rischio per i colossi come FCA e Google

L’Olanda starebbe per ridurre notevolmente i vantaggi fiscali dei colossi che sfruttano le basse aliquote per ottenere risparmi non raggiungibili in altri paesi, come FCA o Google. Il ministero economico dei Paesi Bassi starebbe mettendo a punto una riforma fiscale che tasserebbe i grandi colossi, con un corrispettivo da dare al fisco olandese. Questo a causa delle prospettive economiche non esaltanti, con la recessione che ha colpito tutta Europa.

Non solo FCA in Olanda

Non ci sono solamente FCA e Google in Olanda, ma per esempio anche Mediaset ha spostato alcune sedi nei Paesi Bassi, di MediaForEurope, appena creata dalla fusione delle aziende della holding spagnola ed italiana. Inoltre sempre in Olanda era prevista la nuova sede della fusione tra Renault e FCA.

Anche il gruppo Caltagirone, colosso del cemento operante principalmente a Roma, si è trasferito in Olanda con Cementir. Le altre società che hanno una sede legale in Olanda sono Ferrero, Eni, Enel, Exor, Saipem, Telecom Italia, Illy e Luxottica. Per quanto riguarda le aziende estere, nei Paesi Bassi c’è la Nike, Ebay, Tesla ed Ikea.

Reintroduzione delle tasse sugli interessi e le royalties

Una delle misure di cui si sta discutendo riguarda la reintroduzione del pagamento delle royalties e degli interessi, con un’aliquota del 21 o 22 per cento. La stima delle entrate per l’Olanda sarebbe di circa 22 miliardi.

Ridurre la norma sulla deducibilità delle perdite

La seconda parte della riforma riguarda la norma che permette alle società di non pagare le tasse sulle perdite. Questa misura ha portato le grandi aziende a portare in Olanda le perdite che hanno negli altri paesi, per esempio le liquidazioni delle aziende controllate. In questo caso l’Olanda vorrebbe limitare la possibilità di “importare” le perdite da paesi solo all’interno dell’Unione, con un limite geografico.