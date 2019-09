Ritirati alcuni farmaci con ranitidina: ci sono Buscopan e Zantac

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha disposto il ritiro di alcuni lotti di farmaci che contenevano ranitidina e che erano stati prodotti presso lo stabilimento Saraca Laboratories Ltd-India. Secondo quanto emerso dagli studi dell’Aifa, alcuni lotti di farmaci per contrastare i sintomi gastrici, avevano delle impurità potenzialmente cancerogene. Tra gli altri sono stati ritirati farmaci Buscopan Antiacido, Ulcex, Zantac ed altri simili, sempre contenenti ranitidina.

Ritiro a scopo precauzionale

Per non creare allarmismo, Aifa ha deciso di ritirare alcuni lotti a scopo precauzionale, in attesa che vengano effettuate ulteriori analisi. Nello specifico, per quanto riguarda Buscopan Antiacido si tratta delle compresse effervescenti da 75 mg con numero 181379, 181379, 181381, 181382, 181380, 181383 (scadenza 01/05/2021); 744552 (scadenza 01/02/2020); 162521, 162522 (scadenza 30/09/2019); 170939, 170938, 170936, 170935, 170937 (scadenza 01/04/2020). Chi ne è in possesso può facilmente controllare sulla confezione se rientra nel lotto ritirato.

Un altro farmaco per il quale è stato disposto il ritiro è lo Zantac, in tutte le sue forme: compresse, compresse effervescenti, sciroppo e fiale. Altri farmaci in commercio che sono stati ritirati avevano nel nome il chiaro riferimento alla “ranitidina”, qui è disponibile l’elenco fornito dall’Aifa dei lotti in commercio.

Azione coordinata con l’Ema

Aifa ha fatto sapere che l’azione è stata concordata a livello europeo con l’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, oltre ad altre agenzie europee per effettuare le valutazioni del caso. Ci sono state delle misure simili anche in altri paesi europei, come ha riferito Aifa con una nota.

Aifa invita a contattare il medico se si è in trattamento con farmaci contenenti ranitidina, per concordare un trattamento alternativo.