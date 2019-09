Ue, Google non dovrà garantire il diritto all’oblio nel mondo

Google non avrà l’obbligo a rimuovere i contenuti di utenti che non vogliono apparire online al di fuori dell’Unione Europea. Significa che alcuni contenuti potrebbero essere rimossi all’interno dell’Europa, ma visibili nel resto del mondo. Questa la decisione della Corte di giustizia europea, che garantirà che i contenuti ed i link nel continente saranno “rimuovibili” da Google. Il colosso americano voleva mantenere il diritto a mostrare le informazioni ed i dati accumulati negli anni, cosa che era stata criticata da vari Paesi membri dell’Ue.

La prima multa era arrivata nel 2016 dalla Francia, con l’agenzia per la privacy che aveva condannato Google al pagamento di 100mila euro per il rifiuto alla cancellazione di contenuti che hanno “diritto all’oblio” in Europa.

Il diritto all’oblio è legge dal 2014

Con una sentenza del 2014 la Corte di giustizia aveva garantito il diritto all’oblio sul web, ma quella di oggi sembra una sconfitta per l’UE, visto che i contenuti rimarranno comunque visibili in tutto il mondo, non garantendo questo diritto. Con questa risoluzione si verrà a creare una differenza di contenuti che Google offrirà all’interno dell’Europa a quanto offerto negli Stati Uniti.