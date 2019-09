Conte: “Chiedo un patto agli italiani sull’evasione”

Il premier Conte, ancora a New York dopo l’Assemblea generale dell’Onu, ha rilasciato alcune dichiarazioni anticipando le misure che il Governo sta studiando per contrastare l’evasione. Il Presidente del Consiglio ha parlato di un “patto con gli italiani”, che dovranno contribuire per fare in modo che le azioni intraprese potranno dare risultati. Non è stato ancora svelato il modo con il quale il Governo intende provare a migliorare il gettito sull’evasione.

Conte: “Chiedo di accettare questa sorpresa”

Il premier ha spiegato che si tratterà di una “sorpresa”, con l’obiettivo di “pagare tutti per pagare meno”, con il Governo che vuole tentare di ridurre il bacino dell’evasione per poter avere più soldi da utilizzare altrove nella manovra economica.

“Non annuncio nulla, ci stiamo lavorando. Non ci sono misure simili già adottate, stiamo facendo delle simulazioni – ha detto Conte – il nostro problema è il debito e l’evasione e per questo sono convinto che occorre intervenire radicalmente. Non parlo di una misura singola ma di un sistema collettivo”. Un annuncio a sorpresa arrivato da New York, che anticipa una possibile riforma fiscale del Governo, per andare a contrastare l’evasione.

La tutela dell’Ambiente in Costituzione

Questa è l’idea di Conte, che in un tweet ha proposto di inserire la tutela dell’ambiente in Costituzione, un obiettivo della legislatura, ha detto il premier. Sui migranti si è mostrato nuovamente positivo, con l’accordo firmato che è un primo passo per andare nella “giusta direzione”.