Legge elettorale, tre Regioni (Veneto, Lombardia, Sardegna) favorevoli al referendum

Tre Regioni italiane sono disponibili a chiedere un referendum sulla legge elettorale, come previsto dalle norme che indicano il numero minimo di cinque Regioni per poter presentare un referendum abrogativo. Il referendum è voluto dalla Lega che vuole abrogare la parte proporzionale del Rosatellum, con il primo “sì” che è arrivato dalla Regione Veneto, con il Consiglio regionale che ha approvato la mozione proposta per il referendum sulla variazione della legge elettorale.

Forza Italia invita a votare liberamente

Un po’ di malumore nel centrodestra, con Forza Italia che ha invitato i propri consiglieri regionali a votare secondo coscienza, dopo una prima indicazione all’astensione. Il referendum è voluto da Salvini, che preferisce un sistema maggioritario, che la legge Rosatellum prevede per un 25% dei seggi assegnati, mentre per il 75% vengono assegnati con il proporzionale.

Berlusconi nei giorni scorsi aveva chiarito che il maggioritario puro non lo convinceva. Difatti con gli attuali sondaggi elettorali un maggioritario puro metterebbe in difficoltà Forza Italia, che si vedrebbe costretta in una coalizione a guida Salvini per evitare di non prendere seggi.

Evitare l’approvazione di una legge proporzionale

Il leader della Lega vuole arrivare al referendum in primavera, per impedire alla maggioranza di cambiare la legge elettorale in un proporzionale puro, come è stato ipotizzato nelle ultime settimane, che penalizzerebbe la Lega.

Dopo l’approvazione in Veneto è arrivato il via libera anche dalla Sardegna, fresca di elezioni dove ha trionfato la Lega e della Lombardia, sempre a guida leghista con Attilio Fontana. Ora c’è da attendere la Liguria, con il governatore Toti sempre vicino a Salvini e che potrebbe essere la quarta Regione a votare a favore. Se si configurasse questo scenario, le prossime elezioni in Umbria potrebbero consentire a Salvini, qualora vincesse, di avere a disposizione cinque Regioni per chiedere il referendum.