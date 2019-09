Mafia, Berlusconi indagato nell’inchiesta sulle stragi

Una notizia che è arrivata a sorpresa nel primo pomeriggio, quella del coinvolgimento di Silvio Berlusconi nel procedimento sulle stragi del 1993, legate alla mafia e per le quali si sta ancora indagando a distanza di decenni. La certificazione ufficiale dell’iscrizione nel registro degli indagati di Silvio Berlusconi è avvenuta questa mattina alla cancelleria della seconda sezione della Corte d’Assise di Palermo, che è coinvolta nel giudizio di secondo grado sulle stragi del 1993.

Non sono ancora arrivati i commenti ufficiali da parte del leader di Forza Italia, nel merito della questione e del suo eventuale coinvolgimento. Le stragi del 1993 segnarono l’ipotesi di legame tra mafia e Stato e sono ancora oggi ben vive nei cittadini italiani, per la “potenza” della mafia di quegli anni, che arrivò a colpire anche rinomati magistrati come Falcone e Borsellino.

Berlusconi era stato citato come testimone di Marcello Dell’Utri

In questo procedimento Berlusconi aveva partecipato come teste, chiamato dalla difesa di Marcello Dell’Utri, imputato nel processo e persona vicina a fine anni ’90 al leader di Forza Italia, candidato anche del partito nei primi anni 2000. L’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri fu riaperta per delle intercettazioni in carcere del boss di Brancaccio, Giuseppe Graviano, che parlava di Berlusconi come di complice e mandante nelle stragi.

Nelle prossime ore sono attese prese di posizione da parte dei legali di Silvio Berlusconi, vista l’entità del coinvolgimento. L’inchiesta è stata portata avanti dalla Procura di Firenze, che si occupa dei fascicoli. Berlusconi aveva già declinato la sua presenza il 3 ottobre, sostenendo di non potervi partecipare a causa di impegni istituzionali.