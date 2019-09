Metano, la Grecia potrebbe sfruttare i giacimenti di gas vicino la Puglia

Ancora non è chiaro se è presente un giacimento di gas davanti le acque della Puglia, ma qualora vi fosse, sarebbe la Grecia a sfruttarlo con le royalties e potrà vendere il metano all’Italia. Questo inconveniente nasce dal rifiuto dell’Italia di autorizzare l’estrazione e la trivellazione di idrocarburi del Fortuna Prospect, cosa che potrà fare la Grecia, se verrà rilevata la presenza di metano.

I geologi sono sicuri: il giacimento c’è

Secondo alcuni parametri geologici, è stato ipotizzato che sotto il fondale dello Ionio ci siano vaste quantità di gas metano, al confine tra l’area italiana e quello esclusiva greca. L’azienda Global Med aveva chiesto all’Italia l’autorizzazione a cercare l’eventuale presenza nella sua zona territoriale, ma dal ministero dello Sviluppo Economico è stato risposto che “quella è energia che non ci serve” e per questo l’Italia si è tirata fuori dalla possibilità di estrarre gas dal mare Ionio.

Edison, Total ed Enpa coordinate in Grecia

La Grecia ha dato il permesso a tre aziende che operano nel settore idrocarburi, Edison, Total ed Enpa, di iniziare le trivellazioni per verificare la presenza di un giacimento di metano. La zona di cui si parla è vicino Corfù e si estende verso il confine marittimo tra Italia e Grecia. Nonostante il giacimento sia anche in territorio italiano, se la Grecia dovesse trovare degli idrocarburi, li potrebbe estrarre nella sua zona esclusiva, senza che l’Italia possa ricevere qualche beneficio da tutto ciò. Non sarebbe il primo giacimento scoperto nel Mediterraneo, che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna di Egitto ed Israele.

Le trivellazioni per la verifica

Sono state autorizzate dalla Grecia le trivellazioni nell’area individuata, che è divisa in uguali proporzioni tra le tre aziende. Qualora venisse trovato il gas, si partirebbe con gli investimenti per l’estrazione, cioè saranno costruite e posate le piattaforme.

In Italia dopo alcune autorizzazioni alla trivellazione fornite nel 2016 con la Conferenza dei Servizio e dello Sviluppo Economico, che aveva conferito a Global Med, azienda petrolifera, l’autorizzazione a cercare idrocarburi in quell’area, con il Governo Lega-M5S a gennaio 2019 è stata instaurata una moratoria di 18 mesi che ha bloccato i lavori. Così era saltata anche la concessione ad Eni per estrarre idrocarburi dal giacimento trovato sotto l’Adriatico, dal quale si potrebbero estrarre 5 miliardi di metri cubi l’anno, con un investimento già pronto di due miliardi da parte dell’azienda energetica italiana.