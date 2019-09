Molestie, Placido Domingo si ritira dal Metropolitan Opera New York

Dopo le accuse di molestie delle scorse settimane, Placido Domingo si è ritirato dal Metropolitan Opera di New York, quando mancavano poche ore dall’inizio del Macbeth di Giuseppe Verdi. Secondo quanto è stato riferito, Placido Domingo ha manifestato l’intenzione di non tornare più a teatro, dopo che molti addetti ai lavori avevano mostrato perplessità sulla sua presenza.

Nei primi giorni del mese si erano aggiunte undici donne alle accuse di molestie verso Placido Domingo, con le stesse che avevano raccontato le loro esperienze e di come il cantante lirico le avrebbe importunate e molestate con comportamenti oltre il limite.

Anche la commissione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha espresso perplessità sulla presenza del cantante lirico, dopo averlo ingaggiato per un evento in un teatro giapponese e per promuovere la cultura giapponese, ma la situazione è stata bloccata dalla commissione. Per l’accusa, Placido Domingo avrebbe chiesto prestazioni sessuali in cambio di ruoli professionali, mentre il cantante ha negato, sostenendo che le relazioni erano consensuali.