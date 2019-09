Da ottobre aumenti delle bollette della luce (+2,6%) e del gas (+3,9%)

Sono stati annunciati gli aumenti di ottobre per quanto riguarda l’energia, con rincari sia sulla luce che sul gas, che andranno ad impattare sulle bollette degli italiani. Le tariffe aumenteranno nell’ultimo trimestre del 2019, con conseguenze anche per i consumatori, come ha comunicato l’authority per l’energia, che ha stimato un rincaro a famiglia del 2,6% per l’energia elettrica e del 3,9% per il gas.

Le cause dei rincari

Come ha spiegato l’authority per l’energia, una delle cause è da ritrovarsi nella riduzione della produzione di gas olandese, oltre ad alcune restrizioni per l’accesso ai gasdotti europei, che faranno lievitare il prezzo della luce e del gas.

Inoltre nei prossimi mesi potrebbe calare la produzione francese di energia elettrica, a causa di alcuni problemi nelle centrali nucleari in Francia, oltre alle tensioni geopolitiche e gli attacchi alle piattaforme petrolifere. L’aumento dovrebbe riguardare principalmente i clienti in tutela, come ha spiegato l’Autorità, nell’ultimo trimestre del 2019. Si parla di circa 18 euro di aumento a famiglia, di 7 euro per l’energia elettrica ed 11 euro per il gas.

Come contrastare gli aumenti

Per le famiglie che vogliono cercare di non subire i rincari a pieno, è consigliato valutare le tariffe attuali sull’energia, per cambiare eventualmente operatore e scegliere quello più economico al momento. In questo modo si potrà contrastare l’aumento della bolletta, considerando che i prezzi sono dinamici e cambiano a seconda del periodo e dell’operatore.

Cambiare operatore potrebbe garantire un risparmio rispetto alla bolletta attuale ed a quella che poi andrà ad aumentare, fermo restando che la stima effettuata dall’authority per l’energia è da intendersi valida per tutti gli operatori che sono sul mercato.

In rete ci sono molti servizi che fanno dei confronti sulle tariffe energetiche, uno dei tanti è quello di Altroconsumo, che compara le tariffe sull’energia, a questo indirizzo.