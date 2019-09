PS Plus, tra i giochi mensili di ottobre 2019 c’è Last of Us Remastered

Sono stati annunciati, durante il Sony State of Play, i giochi mensili gratuiti di ottobre 2019 per gli abbonati del Playstation Plus. Sono Last of Us Remastered e MLB The Show 19, due giochi di spessore, soprattutto il primo, esclusiva Sony che sta per vedere in commercio il suo sequel.

Last of Us Remastered

Questo titolo è uno dei più famosi per la Sony, uscito nel 2013 per PS3 e poi remasterizzato per la PS4, con notevole successo. Il prossimo anno uscirà il secondo capitolo, anche per questo, probabilmente, Sony ha voluto concedere gratuitamente il titolo sul PS Plus, per consentire a tutti di giocare il primo capitolo della saga, in attesa del secondo in uscita il 21 febbraio 2020.

MLB The Show 19

Considerato da molti uno dei migliori prodotti degli ultimi anni per quanto riguarda il baseball, con alcune pecche ma in generale migliorato rispetto alle edizioni precedenti. Ci sono delle nuove modalità di gioco rispetto agli anni precedenti, anche se la modalità Franchise non è esente da cose da migliorare.

Dal primo ottobre sarà possibile effettuare il download

I due giochi saranno disponibili sullo store da martedì 1 ottobre 2019, sarà possibile acquistarli a zero sullo store ufficiale e poi scaricarli sulla propria Playstation 4.