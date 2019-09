Pubblicata la trascrizione della telefonata tra Trump e Zelensky: chiese di indagare Biden

La Casa Bianca ha pubblicato con una nota la trascrizione della conversazione tra Donald Trump ed il presidente ucraino Zelensky, nella quale è presente la richiesta di indagare il figlio di Joe Biden, che opera nel settore degli idrocarburi in Ucraina. Questa mattina era stato annunciato dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi, il via libera alla procedura di impeachment per il presidente Trump.

La trascrizione è stata pubblicata integralmente e senza omissis, mentre su Twitter il presidente Trump ha accusato i democratici della “caccia alle streghe” che lo ha coinvolto con prima il Russiagate ed ora con la chiamata in Ucraina.

Qui il PDF: telefonata Trump-Zelensky pubblicato dalla Casa Bianca che contiene le informazioni classificate che sono state rese pubbliche.

The White House transcript of the Ukraine call uses three ellipses – all when Trump is making requests, like here. pic.twitter.com/vCGJlAg2la — Dan Diamond (@ddiamond) September 25, 2019