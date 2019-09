Razzismo negli stadi, gaffe di Malagò: “Chi simula peggio di chi fa i buu”

Questa mattina il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto nella trasmissione di Radio 24, parlando delle tematiche del razzismo negli stadi, con gli ultimi episodi che hanno fatto scalpore. Anche la Fifa è intervenuta con Infantino contro le Nazionali che si sono rese protagoniste nelle ultime amichevoli di episodi di razzismo. Ma fa scalpore un passaggio delle parole di Malagò, per il quale “chi simula in area è peggio di chi fa i buu”, paragonando il fenomeno delle simulazioni a quello del razzismo.

Il presidente del Coni ha subito precisato la sua posizione successivamente all’intervista: “Non intendo dire questo comportamento sia peggiore, ma in ogni caso il calciatore deve dare l’esempio nella maniera eticamente migliore”. Nonostante la rettifica sono arrivate subito le critiche a Malagò, per il passaggio nel quale indica che “è più sbagliato” per un calciatore che prende 3 milioni comportarsi in maniera non adeguata.

Malagò ha parlato anche in maniera negativa del fenomeno razzismo che sta prendendo piede in Italia: “Si è creata una sorta di tolleranza verso questo genere di fatti, con il lancio di una banana che non fa più scalpore. In Inghilterra è quasi premiato chi segnala episodi di razzismo. Lo ha detto anche Antonio Conte, il suo giudizio è importante vista l’esperienza che ha negli altri campionati”, ha spiegato Malagò.