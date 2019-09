Taglio dei parlamentari, discussione al via il 7 ottobre

È stata calendarizzata la discussione alla Camera sul taglio dei parlamentari, che è arrivato alla quarta lettura e necessita di un’ultima approvazione. Qualora passasse alla Camera diventerà legge a metà ottobre, ma a quel punto bisognerà cambiare la legge elettorale per renderla conforme alle nuove due Camere. La discussione generale inizierà il 7 ottobre, come ha deciso oggi la Conferenza dei capigruppo, mentre la votazione è attesa per l’8 ottobre.

Taglio di 345 parlamentari

In totale sono 345 i parlamentari che verranno tagliati dalle due Camere, con un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro a legislatura, come ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà: “È una riforma importantissima ed è alla base dell’accordo del Governo Conte. Con questa misura si risparmieranno 500 milioni a legislatura”.

Delrio: “Il PD è pronto a votare il taglio dei parlamentari”

Come da accordi, il capogruppo del PD alla Camera ha confermato il voto favorevole: “Noi siamo persone di parola: il taglio dei parlamentari sarà discusso alla prima data utile, come era stato previsto nel programma di Governo. La fiducia deve essere una caratteristica fondamentale di questa maggioranza”.