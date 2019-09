Usa, al via la procedura per impeachment per Trump sulla vicenda ucraina

La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha dato il via libera per le indagini su un possibile impeachment nei confronti di Donald Trump in merito alla questione ucraina, cosa che non aveva fatto per il caso Russiagate. Il presidente Trump è accusato di aver messo a rischio la sicurezza nazionale con le richieste all’Ucraina di indagare sul figlio di Biden, il quale gestisce un’associazione non governativa sul gas. Già nella giornata di ieri Trump aveva spiazzato tutti pubblicando un tweet dove dava la disponibilità a pubblicare la trascrizione della telefonata.

“Le azioni del Presidente hanno violato la legge. Nessuno è al di sopra della legge”, queste le parole di Nancy Pelosi mentre annunciava la decisione di iniziare la procedura di impeachment.

I numeri alla Camera

Per formalizzare la procedura di impeachment i democratici hanno bisogno di 218 voti al Congresso, che conta 435 membri. Per ora i voti sicuri a favore sono 160, con un ex repubblicano che è passato tra gli indipendenti, facendo salire a 161 il bacino favorevole. Per il New York Times sono 179 quelli ufficialmente a favore, mentre 183 ancora non hanno preso posizione.

“Sarà un aiuto per la campagna elettorale. Un giorno di successi all’Onu che è stato oscurato dai dem. Si tratta di caccia alle streghe”, queste le parole di Trump in risposta alla richiesta di Nancy Pelosi.