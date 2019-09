Allarme dell’Aifa: “Circolano liste di farmaci con raniditina non veritiere”

L’Aifa ha lanciato l’allarme per quanto riguarda le liste che circolano sui social network sui farmaci contenenti raniditina, che sono state ritirati nei giorni scorsi dalla stessa agenzia, per potenziali effetti cancerogeni. L’Agenzia italiana del farmaco ha spiegato che nelle ultime ore stanno circolando sui social network alcune liste di farmaci, invitando gli utenti ad evitarne l’utilizzo. Queste liste, però, sarebbero dei “fake” e non risponderebbero al vero, per questo l’Aifa ha invitato i cittadini ad informarsi sul suo sito ufficiale, dove è presente l’elenco dei farmaci ritirati.

Anche l’Ema, l’Agenzia europea sui medicinali, ad inizio settembre aveva iniziato un’analisi dei prodotti in commercio contenenti raniditina, per dimostrare come questi contenevano delle impurità potenzialmente cancerogene. Proprio sulla base di questi studi l’Aifa aveva deciso di ritirare alcuni lotti di Buscopan Antiacido e Zantac.

L’Aifa ha spiegato che in alcuni lotti era stata trovata la sostanza n-nitrosodimetilammina (Ndma), che fa parte della classe delle nitrosammine ed era già stata rilevata in alcuni prodotti anti-ipertensione nel 2018, nello specifico Sartani. Anche in quell’occasione era stato disposto il divieto di commercializzazione.