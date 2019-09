Allarme raniditina, l’Ema ha chiesto di testare tutti i prodotti in commercio

Doveva essere un semplice ritiro di alcuni lotti in commercio, effettuato dall’Aifa due giorni fa su dei farmaci contenenti raniditina, ma ora l’Ema ha chiesto ulteriori analisi su tutti i prodotti attualmente in commercio. I primi farmaci che sono stati ritirati sono stati Buscopan AntiAcido e Zantac, con la precisazione odierna dell’Agenzia italiana del farmaco, che ha spiegato come in rete siano iniziate a girare delle liste non veritiere di prodotti vietati, consigliando di rifarsi direttamente al sito ufficiale dell’Aifa.

Il rischio di nitrosammine

Alla base dell’allarme ci sarebbero le sostanze contenenti nitrosammine, considerate nocive e cancerogene. Per questo motivo sono stati ritirati i lotti di prodotti con ranitidina, che non è la sostanza considerata pericolosa dalle Agenzie del farmaco. Infatti nel 2018 erano stati ritirati prodotti anti-ipertensione con valsartan, contenenti nitrosammine.

A scopo precauzionale l’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha chiesto un controllo completo di tutti i farmaci in commercio oggi. Le analisi andranno a ricercare nitrosammine nei prodotti venduti all’interno dell’Unione Europea, inoltre l’Ema ha precisato che riguarda tutti i principi attivi ricavati dalla sintesi chimica.

“Se venissero rilevate delle nitrosammine – scrive l’Ema nella nota – chi ha l’autorizzazione a commercializzare tali prodotti deve comunicarlo alle autorità”, queste le parole pubblicate in un comunicato che ha scosso il mondo del farmaco. Alla base c’è la classificazione delle nitrosammine come “potenziale cancerogeno”, cioè l’esposizione prolungata a queste sostanze può produrre più facilmente un tumore.

Si tratta delle impurità, che potrebbero finire in fiale e compresse nel momento in cui vengono prodotte, anche se il farmaco come base ha tutt’altra sostanza. Alcune critiche sono arrivate dal settore farmacologico per il fatto che questi controlli non vengono fatti a priori sui farmaci in commercio, con la difficoltà ora a capire se queste sostanze sono presenti solo nel lotto od in tutto il prodotto.