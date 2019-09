Caso Dj Fabo, storica sentenza della Consulta: aiuto al suicidio non sempre punibile

Come era stato annunciato, è arrivata la sentenza della Consulta sul caso della morte di Dj Fabo, accompagnato in Svizzera per morire da Marco Cappato, esponente radicale e dell’associazione Luca Coscioni, il quale rischiava il carcere da 5 a 12 anni per aiuto al suicidio. La Corte Costituzionale ha ritenuto l’aiuto al suicidio non sempre punibile, con la soddisfazione di Marco Cappato, che era in Aula con la compagna di Dj Fabo e con Mina Welby.

“Da oggi siamo tutti più liberi, anche chi non è d’accordo”, ha detto Marco Cappato. Nella sentenza si legge che il reato non è punibile “a determinate condizioni”: “Con il paziente tenuto in vita da strumenti di sostegno vitale ed affetto da patologia irreversibile, fonte di grandi sofferenze, ma capace di prendere decisioni in maniera autonoma”.

Ora si attende la legge in Parlamento

Per un anno il Parlamento non ha legiferato in materia, nonostante la richiesta della Consulta, ora dovrà cercare di sistemare una legge degli anni ’30, che non è evidentemente attuale per le condizioni attuali. Ci sarà l’opposizione cattolica, con l’associazione dei medici anestetisti cattolici, con 4mila iscritti, che aveva dichiarato non sussistente il diritto a morire. Già hanno dichiarato che si rifaranno all’obiezione di coscienza.