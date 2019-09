Di Maio propone il vincolo di mandato dopo gli addii nel M5S. No del PD

Di Maio ha proposto il vincolo di mandato per i parlamentari, un modo per evitare altri spostamenti in Parlamento da un gruppo all’altro, come accaduto oggi con la senatrice del M5S, Silvia Vono, passata al gruppo parlamentare Italia Viva. Dal PD arriva il “no” di Delrio: “Per combattere i trasformismi servono altri strumenti”. Visto il numero risicato della maggioranza in Senato, il Movimento 5 Stelle avrebbe l’interesse a “blindare” i propri parlamentari ed i loro voti.

Cosa prevede il vincolo di mandato

Con il vincolo di mandato i parlamentari rispondono al proprio partito, dovendo votare i provvedimenti secondo le indicazioni decisi all’interno del gruppo. A vietarlo esplicitamente è l’articolo 67 della Costituzione: “Ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Contrario il gruppo renziano in Parlamento, come anche dal PD e da Forza Italia. L’unica forza insieme al Movimento 5 Stelle che è favorevole risulta essere Fratelli d’Italia, da sempre promotrice di questa norma.

Marcucci (PD): “Di Maio voleva scherzare”

“Mi auguro che Di Maio volesse scherzare quando ha proposto il vincolo di mandato. L’articolo 67 consente di garantire una libertà per poter svolgere le proprie funzioni”, ha detto il capogruppo del PD al Senato.

Rampelli (FdI): “Di Maio si è svegliato”

Il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, ha attaccato il Movimento 5 Stelle per non aver votato prima le proposte del suo partito: “Di Maio s’è svegliato, ora spieghi perché ha votato contro le proposte di modifica dell’articolo 67 della Costituzione che avevamo proposto”.