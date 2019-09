Francia, enorme incendio in un impianto chimico a Rouen

Un vasto incendio sta colpendo uno stabilimento chimico a Rouen, in Francia. Si tratta dell’azienda Seveso Lubrizol che opera a Rouen, andata completamente in fiamme. Le autorità non hanno riportato vittime, ma la nube di fuoco è visibile a distanza di chilometri dall’impianto.

Rouen si trova nella zona nord della Francia, in Normandia, con l’incendio che è divampato nella notte e che ha visto l’impiego di molti mezzi dei Vigili del fuoco, per cercare di ridurre la vastità delle fiamme. Dalle immagini si nota come la nube di fiamme sia difficilmente gestibile dai Vigili del fuoco e questo ha ritardato la loro azione.

⚠ Incendie en cours entreprise #lubrizol @Rouen

Restez informé en écoutant #francebleunormandie

Les sirènes d'alerte seront déclenchées à 7h30.

Les établissements scolaires dans le périmètre sont fermés. Plus d'informations sur le site internet de la préfecture. — Préfet de la Seine-Maritime (@Prefet76) September 26, 2019

Il prefetto della città ha comunicato che non ci sarebbe un rischio di tossicità nell’aria per chi abita nella zona dell’incendio. Sono state chiuse le scuole della zona, fino ad ulteriori comunicazioni.