Gela, smantellato il clan Stidda: oltre 50 arresti in tutta Italia

È stato smantellato il clan Stidda, che negli anni Ottanta era in guerra con i Riina, che li avevano mandati in esilio, dopo molti morti. Ora erano diventati un punto di riferimento nella criminalità organizzata di Gela, uno dei paesi più ricchi. Sono state arrestate 35 persone nella notte, che ha messo sotto assedio la città. Altre 15 persone sono state arrestate nel Nord Italia, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Brescia, in merito ad un’inchiesta che vede indagate 70 persone per reati di vario genere.

L’operazione della Polizia di Stato ha avuto ramificazioni in tutta Italia, con il modus operandi del clan che riguardava estorsioni e traffico di stupefacenti. La Procura distrettuale di Caltanissetta ha coordinato l’operazione, arrivata anche in Lombardia.

Secondo la Procura di Caltanissetta il clan era molto potente, anche grazie ad alcune scarcerazioni “eccellenti”, che hanno riportato in libertà esponenti di spicco del clan. Aveva raggiunto un accordo con Cosa nostra per la gestione del territorio nelle attività “standard” per un clan, cioè estorsione e traffico di droga. I boss imponevano i loro prodotti ai negozianti, chi si opponeva vedeva il proprio locale danneggiato o dato a fuoco.