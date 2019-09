Pechino, inaugurato l’aeroporto più grande del mondo

È stato inaugurato a Pechino il più grande terminal del mondo, dal presidente Xi Jinping, a Daxing, con un investimento di 80 miliardi di yuan, circa 10 miliardi di euro. Le celebrazioni arrivano alla vigilia dei 70 anni della Repubblica Popolare Cinese, dopo quattro anni di lavori, con un progetto dell’architetto Zaha Hadid, morta nel 2016.

Questo nuovo aeroporto è stato pensato per togliere traffico aereo dal principale scalo di Pechino, il Beijing International Airport, attualmente il secondo al mondo per numero di voli, dopo quello di Atlanta negli Stati Uniti. Il nuovo scalo di Daxing è stato costruito a 46 chilometri a sud di Pechino, per le autorità cinesi sarà in grado di avere un volume di 45 milioni passeggeri l’anno dal 2021 e 72 milioni dal 2025.

Da oggi il nuovo aeroporto di Daxing è operativo ed ha iniziato a gestire i primi voli, dopo il completamento degli ultimi test, avvenuti nelle scorse settimane. L’obiettivo del Governo cinese è quello di arrivare a 100 milioni di passeggeri l’anno.