Roma, Raffaele Marra condannato ad un anno e 4 mesi per abuso d’ufficio

L’ex capo del personale del Comune di Roma, Raffaele Marra, collaboratore di Virginia Raggi, è stato condannato ad un anno e 4 mesi con l’accusa di abuso d’ufficio, per la nomina del fratello Renato ai vertici della Direzione Turismo. La vicenda aveva colpito il Comune di Roma nei primi mesi dalla sua entrata in Campidoglio, con l’iniziale coinvolgimento anche della sindaca Raggi, successivamente assolta per l’accusa di falso lo scorso 11 novembre.

Non è la prima condanna per Raffaele Marra, che già era stato condannato a tre anni e mezzo per aver ricevuto del denaro da Sergio Scarpellini, in cambio di favori nel pubblico, vista la posizione di rilievo occupata da Marra nei suoi mesi al Comune di Roma. Il Pm, Francesco Dall’Olio, aveva chiesto due anni di carcere per Marra lo scorso giugno.