Roma, si spacciavano per agenti per rapinare delle coppie: arresti ad Anzio

Due persone sono state arrestate ad Anzio, in provincia di Roma, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Si tratta di due uomini, di 33 e 26 anni, i quali si appostavano dietro le auto di coppie in cerca di intimità, per poi intervenire con armi e spacciandosi per agenti di polizia, con l’obiettivo di rapinare la coppia. Sono stati segnalati furti di auto, cellulari e portafogli, nelle zone che solitamente sono frequentate da coppie e tossicodipendenti.

Dopo alcune denunce gli agenti hanno iniziato a monitorare le zone segnalate, individuando uno dei due rapinatori, il quale aveva già dei precedenti penali. Il ragazzo di 26 anni è stato individuato in seguito, anche lui già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo utilizzo di sostanze stupefacenti. Entrambi gli uomini sono residenti ad Anzio, ora dovranno affrontare il processo, con svariati danni da restituire a livello economico.