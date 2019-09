Scuola, mai così tanti crolli dal 2013: uno ogni tre giorni

Un report di Cittadinanzattiva fa emergere l’allarme legato ai crolli nelle scuola, con una media di uno ogni tre giorni: la più alta dal 2013. L’ultimo caso è stato quello della scuola primaria Merisi di Caravaggio (Bergamo), dove è caduto un pezzo di soffitto e le lezioni sono state sospese fino alla fine del mese, con 475 studenti che rimarranno senza istruzione per almeno due settimane. Un altro caso è quello che ha colpito la scuola Margherita Hack a Roma, nel quartiere Monteverde, dove ad aprile era crollato il controsoffitto e l’istituto era stato dichiarato inagibile. Ad oggi l’istituto è ancora non agibile, con oltre 700 studenti della scuola per l’infanzia che non possono accedere ai servizi e sono stati costretti a spostarsi.

Il rapporto di Cittadinanzattiva

Il report annuale di Cittadinanzattiva ha mostrato come ci siano stati tre crolli ogni tre giorni di scuola tra il mese di settembre 2018 e luglio 2019. Il rapporto è stato presentato davanti al ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che proprio oggi ha dato la delega all’edilizia scolastica ad Anna Ascani, esponente renziana e sottosegretaria al ministero dell’Istruzione.

Secondo la coordinatrice nazionale di Cittadinanzattiva, Adriana Bizzarri, ci sono stanziati oltre 4 miliardi per la messa in sicurezza delle scuole, ma solo 1,6 miliardi sono stati effettivamente utilizzati: “I comuni hanno bisogno di supporto per l’aggiornamento dei dati, per poter creare i bandi e fare investimenti sulle scuole”.

Videosorveglianza negli asili nido

Il ministro Fioramonti ha annunciato un progetto di videosorveglianza per quanto riguarda gli asili nido: “Credo che la videosorveglianza sia importante: ho firmato un atto per avere più fondi su questo progetto”.