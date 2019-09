Senato, Silvia Vono (M5S) passa ad Italia Viva

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Silvia Vono, è passata al gruppo parlamentare Italia Viva-PSI, dopo aver annunciato di voler seguire Matteo Renzi nella sua nuova esperienza politica. “Ho preso una decisione importante, una decisione sofferta che mi permette di ragionare in termini democratici. Ho messo molti principi in discussione negli ultimi mesi”, ha annunciato Silvia Vono, che sarà la prima senatrice del M5S a passare ad Italia Viva.

“Matteo Renzi ha dimostrato coraggio”

La senatrice ha spiegato di aver voluto seguire il progetto di Renzi: “Ha mostrato coraggio e determinazione. Se ha sbagliato nel suo percorso precedente, ne ha preso atto, rispettando l’impegno con gli italiani. C’è stato senso di dovere verso i cittadini, in un sistema che ti consiglierebbe di agire in maniera diversa. Questo mi accomuna al nuovo gruppo parlamentare a cui aderisco. Il mio impegno resta per servire il Paese, spero che di poter fare qualcosa di concreto per la mia amata Calabria”, queste le parole con le quali Silvia Vono passa ad Italia Viva.

Passato in Italia dei Valori

In passato era stata all’interno di Italia dei Valori, oltre ad essere stata assessore a Soverato, con un sindaco del PD. Dai suoi ex colleghi del M5S arrivano gli inviti alle dimissioni: “Dovrebbe andare a casa e lasciare il suo posto ad un altro – ha scritto Vincenzo Santangelo – invece è passata con Renzi. Ha tradito il M5S”.