Serie A, Inter a punteggio pieno: vittoria anche contro la Lazio

L’Inter non si ferma, vince anche contro la Lazio in casa con un gol di D’Ambrosio, che fa rimanere la squadra di Antonio Conte a punteggio pieno, in vetta solitaria con due punti di vantaggio sulla Juventus. Una gara equilibrata, ma che l’Inter ha saputo portare a casa con il risultato minimo.

Nel primo tempo è arrivato dopo 23 minuti il gol del vantaggio di D’Ambrosio, su cross di Biraghi, mentre Handanovic pochi minuti dopo ha negato il pareggio a Correa salvando su un tiro a girare. Altra occasione per Correa al 34esimo, quando si ritrova davanti ad Handanovic ma non riesce a concludere in rete. Non sono stati pochi i tentativi dei biancocelesti verso la porta interista, ma non sono riusciti a pareggiare la partita.

Al 51esimo nuova occasione per Correa, ma poi l’Inter inizia ad impegnare il portiere della Lazio, Strakosha, prima con Barella e poi su Politano nella stessa azione. Il ritmo a fine gara cala, favorendo l’Inter, con il pubblico di San Siro soddisfatto della classifica che li vede a 15 punti, contro i 13 della Juventus.