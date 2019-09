Sondaggi elettorali oggi 26 settembre: Italia Viva guadagna un punto alla Lega

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di oggi di EMG per Agorà, resi noti questa mattina, il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, sarebbe in crescita rispetto alla rilevazione precedente, con conseguente calo della Lega. Rimangono stabili tutte le altre forze politiche, con il travaso di voti dalla Lega a Italia Viva che è di quasi un punto percentuale.

Lega al 32%, Italia Viva sopra il 4%

Il partito di Salvini perde quasi un punto percentuale rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana, passando dal 33,1% al 32,2%. Al contempo Italia Viva sale della stessa percentuale, facendo ipotizzare che si tratti un passaggio di consensi dalla Lega alla nuova formazione politica di Renzi. Confermato il trend in crescita per Italia Viva, come era stato mostrato anche da altri sondaggi politici nei giorni scorsi.

Sondaggi elettorali 26 settembre EMG

26 SETT 19 SETT DIFF Lega 32,2 33,1 -0,9 PD 20,3 20,2 +0,1 M5S 18,7 18,5 +0,2 Fratelli d'Italia 7,3 7,3 = Forza Italia 6,8 7,0 -0,2 Italia Viva 4,3 3,4 +0,9

Stabili il PD ed il M5S, intorno al 20%, senza grossi cambiamenti rispetto a sette giorni fa. Scende leggermente Forza Italia, che si conferma terzo partito del centrodestra, dietro Fratelli d’Italia, oramai stabilmente da settimane tra il 7% e l’8%.

Italiani per l’abbassamento delle tasse sul lavoro

Nella rilevazione settimanale dell’istituto EMG, è stato chiesto agli elettori quale misura vorrebbe nella prossima manovra di bilancio 2020, che sarà presentata dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nelle prossime settimane.

Quale dovrebbe essere la priorità del Governo nella prossima finanziaria?

Abbassare le tasse sul lavoro 33% Evitare l'aumento dell'Iva 29% Abbassare il debito pubblico 11% Rinnovare Quota 100 10% Lotta all'evasione 9% Rinnovo Reddito di cittadinanza 6% Non sa 2%

La prima riforma voluta dagli elettori è l’abbassamento delle tasse sul lavoro, per il 33%. Subito dopo la riforma del cuneo fiscale, così è stata rinominata dal Governo, c’è la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull’Iva, per il 29% degli elettori italiani. Meno popolari i rinnovi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza, che però sembrano entrambe confermate, come ha dichiarato lo stesso Gualtieri nei giorni scorsi.

La lotta all’evasione non sembra convincere gli italiani, con solo il 9% a favore, nonostante ci sia un piano in atto, come ha spiegato ieri il premier Conte, che va dai bonus alla moneta elettronica alla lotteria degli scontrini fiscali, come avviene in Portogallo.