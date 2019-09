Spread Btp-Bund oggi 26 settembre: quota 141 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 26 settembre ha aperto a 141 punti base, in linea con la chiusura di ieri, ma in leggero rialzo rispetto ai giorni scorsi. Si rimane molto al di sotto della quota 200 punti base, che nei mesi scorsi non si riusciva a raggiungere, con una media tra 200 e 250. Un risparmio notevole in interessi da quando si è formato il nuovo Governo Conte, con i rendimenti dei titoli di stato che sono allo 0,83%.

Ora i mercati attendono la presentazione della NaDef, attesa per la fine del mese di settembre, ma potrebbe slittare di qualche giorno, anche se alcune misure della manovra sono già state spiegate ed annunciate, tra le altre la lotta all’evasione, citata ieri da Conte, oltre alla riforma fiscale per le partite Iva.

Nella giornata di ieri lo spread aveva aperto a 143 punti base, per poi abbassarsi leggermente in chiusura, mantenendosi comunque stabile. Piazza Affari ieri ha avuto picchi negativi all’1,8%, riuscendo poi a chiudere con il Ftse Mib a -0,51% a 21.788 punti. Calo anche per le altre Borse europee: Londra -0,10%, Parigi -0,88%, Francoforte -0,59%.