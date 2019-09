Stati Uniti, la Tesla della polizia si scarica: il ladro riesce a fuggire

Un curioso caso negli Stati Uniti, dove una Tesla della polizia americana si è scaricata durante un inseguimento ed il ladro è riuscito a fuggire. È accaduto nella Bay Area, dove un’auto elettrica Tesla è rimasta senza energia mentre stava inseguendo un’altra vettura. Non è stato spiegato il motivo per il quale la Tesla Model S 85 non fosse carica al 100%, perdendo la potenza in un momento decisivo per la cattura del ricercato.

L’agente che era a bordo della Tesla ha avvertito la centrale via radio mentre stava inseguendo un ricercato per un crimine a Santa Clara: “Ho la carica bassa, mi restano circa sei miglia prima di rimanere fermo”, queste le parole riferite dal portavoce del Dipartimento di Polizia di Fremont, Geneva Bosques.

Secondo il portavoce l’inseguimento è stato interrotto dopo 10 minuti, con un’altra vettura della polizia che ha poi ritrovato l’auto del sospetto a San José. La Polizia di Fremont ha comunicato che la vettura Tesla è ancora in fase di test: “Le linee guida sono che la vettura dovrebbe avere almeno metà della carica ad inizio turno e in questo caso era stata rispettata questa condizione”. Dunque il 50% della batteria non sarebbe bastato per inseguire il ricercato, con l’ipotesi anche di un guasto elettrico, da verificare nelle prossime settimane.