Tassa sulle merendine e sulle bibite: quanto costerebbe a famiglia?

Da alcune settimane si sta parlando dell’ipotesi di mettere una tassa sulle merendine e sulle bevande gassate che vengono consumate a scuola, per utilizzare quei fondi sugli aumenti di stipendio degli insegnanti. La proposta arriva dal ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che nei giorni scorsi è stato promotore di questa idea. Non sarebbe una novità in Europa, visto che alcuni paesi europei l’hanno già adottata, ma ci sarebbero delle ripercussioni per le famiglie italiane, anche se minime, a livello di costo.

Critiche dal Codacons

Le prime critiche alla proposta sono arrivate dal Codacons, che giudica negativamente questa ipotesi, la quale andrebbe ad impattare negativamente sui consumi ed inoltre non avrebbe l’effetto “salutare”, perché le famiglie andrebbero a comprare altri prodotti contenenti zucchero, i quali sarebbero ugualmente dannosi ma non tassati. Negativo il giudizio anche per Assobibe, che segnala come una norma del genere farebbe calare le vendite del 30%, mettendo a rischio anche dei posti di lavoro. Le associazioni di settore l’hanno definita discriminatoria per le PMI e per i lavoratori del settore. Il costo a famiglia sarebbe di 58 euro in più all’anno, perché molte persone continuerebbero a comprare merendine e bibite anche se a prezzo maggiorato.

Giudizio positivo dell’Oms

L’Oms era già intervenuta sulla questione, dando il proprio parere positivo per il contrasto all’obesità, in aumento nei paesi europei. L’Organizzazione mondiale della Sanità mette a confronteo le tasse sul tabacco con quelle sulle bevande: “È stato dimostrato che tassando il tabacco c’è stata una diminuzione nell’utilizzo, si può fare la stessa cosa con lo zucchero”.

I paesi che già hanno misure simili

In Europa non sono pochi i paesi che adottano delle tasse sullo “zucchero”, come bibite e merendine. Si tratta degli Usa, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Catalogna, Messico, Francia, Belgio, Portogallo. Secondo alcuni rapporti forniti dal Wcrf, la tasse avrebbe fatto ridurre i consumi di bibite e merendine dell’8%, con il 22% solo in Catalogna.