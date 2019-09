Turchia, forte terremoto ad Instanbul: crollo parziale Minareti

È stata rilevata una forte scossa di terremoto nella zona di Instanbul, in Turchia, di magnitudo 5.8. La città è una delle più popolose al mondo, con i suoi, la protezione civile turca al momento non ha segnalato danni a persone. Sono stati evacuati alcune abitazioni ed edifici pubblici. L’epicentro è stato rilevato ad una profondità di 10 chilometri, come segnalato dall’istituto di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 12.59 italiane.

Segnalato un crollo parziale nella torre minaretti, della Moschea Blu di Instanbul. Le persone hanno avvertito in maniera chiara il terremoto, come mostrato anche da molti commenti sui social network che arrivano da quella zona. Nella giornata di martedì c’era già stato un terremoto, di entità inferiore (4.7 di magnitudo), che non aveva provocato danni.

Quake strikes Istanbul again, details re magnitude not clear yet. But felt much stronger than the one that struck on Tuesday w/ 4.7 magnitude. Fears of a major quake to hit Istanbul are bound to escalate. A 7.5 quake in Marmara region two decades ago had killed nearly 20,000 ppl

— Selin Girit (@selingirit) September 26, 2019