Taranto, un ragazzo ha arresto cardiaco: salvato dal prof di ginnastica

Un ragazzo di 17 anni è stato salvato dal suo prof di educazione fisica durante la lezione, quando aveva avuto un arresto cardiaco. È successo a Taranto, nell’istituto Pacinotti, durante una lezione di ginnastica, quando il giovane aveva iniziato a correre. Secondo quanto riferito è caduto immediatamente a terra, con il professore Mauro Alessano che è intervenuto, effettuando il massaggio cardiaco e chiamando il 118.

Per quasi 10 minuti continua con il massaggio cardiaco, supervisionato dalla centrale operativa del 118 di Taranto. All’arrivo dei soccorsi il ragazzo viene defibrillato e stabilizzato, con conseguente ripresa del ragazzo. Una volta in ospedale il ragazzo si è svegliato, non mostrando danni neurologici, mentre chi ha preso in consegna il ragazzo fa notare l’importanza del massaggio cardiaco, invitando tutte le scuole a fare dei corsi in merito.